Минздрав намерен увеличить возраст для продажи алкоголя

Минздрав России намерен увеличить с января 2020 года минимальный возраст для продажи алкоголя. Соответствующий проект опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

«Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2020 года», - говорится в тексте документа.

Сейчас законом РФ установлен минимальный возраст для продажи алкогольных напитков - 18 лет.