Минздрав намерен увеличить возраст для продажи алкоголя
Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2020 года.
Фото: Jochen Tack imagebroker.com, Globallookpress
Минздрав России намерен увеличить с января 2020 года минимальный возраст для продажи алкоголя. Соответствующий проект опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
«Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2020 года», - говорится в тексте документа.
Сейчас законом РФ установлен минимальный возраст для продажи алкогольных напитков - 18 лет.