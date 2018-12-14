Лавров заявил о намерении РФ содействовать диалогу между Баку и Ереваном

Россия хочет продолжать содействовать прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией по карабахскому урегулированию. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Российский министр прибыл в столицу Азербайджана для того, чтобы принять участие в заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Отношения между Баку и Еревана напряжены из-за конфликта в Карабахе, к начавшегося в начале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) объявила о выходе из Азербайджанской ССР. Весной 1991 года в центре НКАО Степанакерте было заявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). В ходе последующего военного конфликта азербайджанские власти потеряли контроль над Нагорным Карабахом. В рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года идут переговоры по урегулированию конфликта. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, интересы непризнанной республики защищает Армения потому, как НКР стороной переговоров не является.