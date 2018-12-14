В Киеве хотят снести памятник полководцу Александру Суворову

Власти Киева сообщили о планах демонтировать памятник полководцу Александру Суворову. Об этом заявил вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

«Консультативный совет при Департаменте охраны культурного наследия Киевгосгорадминистрации сегодня поддержал обращение лицея имени Богуна и Героя Украины, генерала Игоря Гордийчука о незанесении памятника Суворову в реестр памятников», - написал Кириленко в Twitter.

По его словам, решение приняли в Департаменте охраны культурного наследия якобы по просьбе лицея имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское училище), рядом с которым и установлен монумент.

Вместо российского полководца перед в входом в военный лицей установят конный памятник Богуну.

Окончательное решение должно вынести Министерство культуры. Затем памятник, вероятнее всего, демонтируют.