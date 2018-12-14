Кунг-фу корова задними копытами сбросила байкера с мотоцикла: видео
В результате инцидента мотоциклист серьезно не пострадал.
Видео: LAD Bible
В одном из сел Парагвая на видео попал необычный случай - корова, степенно переходившая дорогу, неожиданно развернулась и задними копытами ударила проезжающего мимо мотоциклиста.
После случившегося байкер остался лежать на обочине дороги, а животное убежало. Как заявляет издание LAD Bible, мотоциклист серьезно не пострадал.
Видео стало вирусным, и пользователи Сети начали оставлять под ним разные забавные подписи. Некоторые предложили называть корову мастером кунг-фу.