В Москве арестованы семь спонсоров ИГИЛ*

Семь предполагаемых спонсоров запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*.

Накануне ФСБ РФ совместно с СК РФ пресекли деятельность по финансированию терроризма. Семеро подозреваемых в совершении преступления использовали банковские карты для денежных переводов на общую сумму 38 миллионов рублей.

В ходе спецоперации были проведены обыски в домах причастных лиц на территории Москвы, Московской области, Ингушетии, Дагестана и Чечни.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная на территории России