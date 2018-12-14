СК возбудил дело по факту халатности при покупке квартир для сирот в Красноярске

Следственными органами СК России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц департамента градостроительства администрации Красноярска по признакам преступления, которое предусмотрено частью 1.1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность с причинением особо крупного ущерба).

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, пока неизвестные должностные лица департамента в 2017 и 2018 годах нарушили порядок проведения аукционов и купили жилье для детей-сирот по завышенным ценам, при этом причинив ущерб бюджету края на сумму более 61 миллиона рублей. Сотрудники департамента некорректно рассчитали цены квадратного метра. Всего было куплено около 360 квартир.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.