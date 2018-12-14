МВД хочет вернуть штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

Штрафы за небольшие превышения скорости на 10-20 км/ч могут вернуться. Власти поручили МВД и Минтрансу разработать предложения по разработке мер. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на тексты поручений, которые должны быть выполнены до 1 марта 2019 года. Новые меры должны быть разработаны до 1 марта 2019 года.

По данным издания, такие меры могут привести к 50 миллионам дополнительных штрафов ежегодно только в столичном регионе. Это в два раза больше, чем за все нарушения ПДД.

Поручения были даны по результатам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения во главе с вице-премьером Максимом Акимовым.

С 1 марта 2013 года превышение скорости менее чем на 20 км/ч было ненаказуемо. В 2014 году МВД подготовило законопроект об отмене этого порога.