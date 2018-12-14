Лавров выступил за ускорение создания кольцевой дороги вокруг Черного моря

Россия выступает за ускорение работы по созданию кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Хотел бы обратить внимание на необходимость интенсификации работы над двумя ключевыми проектами Организации в области транспорта - скоординированном развитии Кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря и морских магистралей в регионе ОЧЭС», - заявил Лавров в ходе встречи глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

По словам министра, ускорение строительства кольцевой дороги будет способствовать росту торговли внутри региона, а также привлечет дополнительные инвестиции в туристическую и транспортную отрасли.

Концепцию новой четырехполосной скоростной трассы на черноморском побережье между городами Сочи и Джубга разработало Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). Проект заместит устаревший двухполосный серпантин длиной 170 км.