Россия поставила в США три ракетных двигателя РД-181

НПО «Энергомаш» передал американской компании «Orbital Sciences Corporation» три двигателя РД-181. Об этом сообщается на сайте российского производителя.

Как уточнили в «Энергомаше», формуляры на двигатели были подписаны еще 5 декабря, а непосредственно заказчику три РД-181 передали два дня назад.

В НПО подчеркнули, что эта приемка стала второй в 2018 году. Ранее, в июне, заказчику были переданы еще два двигателя РД-181.

РД-181 является жидкостным ракетным двигателем, который используется в составе американских ракет-носителей семейства Antares.