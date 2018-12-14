В России изменились ПДД в связи с введением «велосипедных зон»

В России с 14 декабря официально вводится термин «велосипедная зона». Она будет обозначать участки улиц, где велосипеды имеют преимущество перед машинами, и где скорость движения ограничена до 20 км/ч.

В установленных зонах велосипеды смогут двигаться по всей ширине проезжей части в заданном направлении. Также в таких зонах предусмотрены пешеходные переходы. Для обозначения новых зон вводятся новые знаки и дорожная разметка.

Также среди нововведений - сквозное движение в тех жилых зонах, где оно запрещено для любых транспортных средств. Велосипедисты смогут свободно передвигаться на таких территориях.

Автомобилям теперь запрещено останавливаться на велосипедных дорожках ближе пяти метров от пересечения с проезжей частью, а также в местах сопряжения проезжей части и тротуара на одном уровне, предназначенных для движения маломобильных граждан.

Также изменения касаются Т-образных перекрестков. Раньше велосипедисты не могли двигаться ни в одном из направлений, теперь такая возможность у них появилась, если из правой полосы такого перекрестка разрешен поворот налево.