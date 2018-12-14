Лайнер «Уральских авиалиний» ударился хвостом о взлетную полосу в Уфе
ЧП произошло с самолетом, выполнявшим рейс в Нижневартовск.
Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
В аэропорту Уфы самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс в Нижневартовск, во время взлета ударился хвостом о ВПП. О ЧП сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
В результате происшествия на лайнере остались вмятины, но обшивка самолета не разорвался, уточняет агентство. По предварительной информации, никто при инциденте не постралал.
После ЧП борт продолжил полет, но в итоге капитан судна принял решение о незапланированной посадке в Екатеринбурге.
В настоящее время самолет осматривают технические специалисты.