Лайнер «Уральских авиалиний» ударился хвостом о взлетную полосу в Уфе

В аэропорту Уфы самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс в Нижневартовск, во время взлета ударился хвостом о ВПП. О ЧП сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В результате происшествия на лайнере остались вмятины, но обшивка самолета не разорвался, уточняет агентство. По предварительной информации, никто при инциденте не постралал.

После ЧП борт продолжил полет, но в итоге капитан судна принял решение о незапланированной посадке в Екатеринбурге.

В настоящее время самолет осматривают технические специалисты.