Солдат объяснил появление шеврона СС* на фото с Порошенко

Сфотографировавшийся с украинским президентом Петром Порошенко десантник, на форме которого был замечен шеврон танковой дивизии СС* «Мертвая голова», объяснил значение эмблемы. По его словам, он «не догадывался» о реальном значении шеврона, который надел, и считал ее разновидностью пиратского флага. Об этом говорится в сообщении командования Десантно-штурмовых войск ВСУ на странице в Facebook.

«Уважаемые соотечественники и боевые братья! Я хочу извиниться за использование мной шеврона, подобного таким, которые использовались нацистскими подразделениями. Хочу подчеркнуть, что я использовал его по неосведомленности, считая его разновидностью пиратского флага», - говорится в сообщении десантника.

Солдат признался, что готов понести наказание за произошедшее.

Ранее президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook фото, где он на фоне строя десантников. На форме одного из них виден символ танковой дивизии СС «Мертвая голова».

*СС - организация, запрещенная в РФ