Начальник Свердловской железной дороги задержан за взятку

Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов задержан по подозрению в получению взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Подозреваемый задержан, у него проведен обыск», - говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, и уже сегодня следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте Миронова.

Алексей Миронов возглавлял Свердловскую железную дорогу с апреля 2011 года, ранее в течение двух лет он работал руководителем филиала ОАО «РЖД» - Центральной дирекции управления движением, а до того - начальником Департамента управления перевозками.