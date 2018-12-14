Начальник Свердловской железной дороги задержан за взятку
В отношении Алексея Миронова возбуждено уголовное дело. Следствие будет просить суд об аресте чиновника.
Фото: СК РФ
Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов задержан по подозрению в получению взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Подозреваемый задержан, у него проведен обыск», - говорится в сообщении ведомства.
В СК уточнили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, и уже сегодня следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте Миронова.
Алексей Миронов возглавлял Свердловскую железную дорогу с апреля 2011 года, ранее в течение двух лет он работал руководителем филиала ОАО «РЖД» - Центральной дирекции управления движением, а до того - начальником Департамента управления перевозками.