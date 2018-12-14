Момент знакомства незрячего ребенка с дедом Морозом растрогал Сеть

Шестилетний Мэтью Фостер из Техаса (штат США) приехал вместе со своей мамой в гости к Деду Морозу. Мать мальчика предупредила, что ее сын страдает аутизмом и слеп, и тогда Дед Мороз позволил ребенку потрогать его лицо, бороду и костюм.

«У него есть представление о том, кто такой Санта, потому что «Ночь перед Рождеством» так хорошо описывает Санту», - написала его мать Мисти Вольф на своей странице в Facebook.

Мэтью также спросил, можно ли ему познакомиться с его оленями, и тогда дед Мороз подвел мальчика к одному из искусственных оленей. Восторгу ребенка не было предела.

По словам Мисти Вольф, Мэтью родился на 24 недели раньше срока и провел 111 дней в отделении интенсивной терапии. Живые фотографии со страницы матери ребенка растрогали пользователей Сети и набрали уже более 235 000 отметок «Нравится».

«Я работала очень усердно, чтобы показать ему Рождество и дать понять Санту, поэтому очень приятно, что мир тоже может увидеть, какой это важный момент», - написала Вольф.

В России в канун Нового года и Рождества при поддержке некоммерческих организаций также проводятся специальные фотосессии для детей с ограниченными возможностями здоровья.