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Тысячи дезертиров вернулись в ряды сирийской армии после амнистии

Валентин Гвоздев
07:50 14.12.2018
Сейчас в сирийских военкоматах наблюдается настоящий ажиотаж. На границе с Иорданией на пограничном пункте Насиб скопились длинные очереди.

Сотни человек из тех, кто не по своей воле вынужден был оставить поле боя, теперь каждый день пополняют ряды сирийской армии. Президент Арабской Республики Башар Асад объявил для них амнистию, но теперь, чтобы добиться помилования, им нужно вернуться на службу и на деле доказать готовность защищать родину от любого врага.

В итоге на границе с Иорданией на пограничном пункте Насиб скопились длинные очереди. Все последнее время дезертировавшие из сирийской армии военнослужащие укрывались в соседней стране.

«Я служил в 17-й дивизии в провинции Ракка. Когда террористы начали давить на мою семью, я вынужден был забрать всех своих родных и бежать в Иорданию. Это случилось 13 апреля 2013 года. После того, как ситуация в Сирии изменилась, я, пользуясь амнистией президента Башара Асада, вернулся. И с удовольствием пойду в сирийскую армию», - рассказывает один из них.

На границе дезертиры проходят первичный контроль - у них тщательно проверяют документы, уточняют воинские подразделения и обстоятельства, при которых они покинули расположения своих частей.

Вернувшихся дезертиров так много, что судебные заседания проводят сразу для нескольких десятков, а иногда и сотен мужчин одновременно. Некоторые пришли сразу в форме, подчеркивая готовность вернуться в свои родные части сирийских вооруженных сил сразу после заседания.

«Мое подразделение было на сирийско-иорданской границе. Когда боевики захватили большую часть Дераа, у нас было только два выхода: попасть в руки террористов или перейти границу с Иорданией. Так я оказался в соседней стране, но все время думал о возвращении домой», - рассказывает свою историю еще один военнослужащий.

Сейчас в сирийских военкоматах наблюдается настоящий ажиотаж. По условиям объявленной президентом амнистии бывшие дезертиры и уклонисты должны продолжить службу в рядах сирийской армии. Только за первый месяц правом на помилование воспользовались более 15 тысяч человек.

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