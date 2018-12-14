Два человека погибли при неизвестных обстоятельствах на станции в Антарктике

На крупнейшей исследовательской станции Мак-Мердо в Антарктике в результате неустановленного инцидента погибли два человека. Об этом сообщает Национальный научный фонд США.

Инцидент произошел на объекте, где находится генератор, подающий питание местного радиопередатчика. Отмечается, что погибшие занимались пожарной охраной.

«Работники занимались превентивным техосмотром системы пожаротушения в здании», - говорится на сайте ведомства.

Тела погибших обнаружил пилот вертолета, который ждал их после работы. Причины гибели людей выясняются.