Деньги высыпались из машины инкассаторов и спровоцировали несколько ДТП: видео

На трассе в американском штате Нью Джерси произошел курьезный случай. Из инкассаторской машины высыпались деньги и спровоцировали на дороге транспортный коллапс.

На кадрах, опубликованных в Сети, мужчина собирает купюры, рассыпанные на дороге.

Люди останавливали машины посреди трассы, выходили и собирали пятидолларовые и двадцатидолларовые купюры, сообщает ABC News.

Также в результате инцидента несколько автомобилей столкнулись. На дороге образовалась пробка. Никто не пострадал.