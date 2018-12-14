WADA раскрыло основания расследования дела российских биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России прибудет в пятницу в Австрию. В Хохфильцене, где сейчас проходит этап Кубка мира, разгорается новый допинг-скандал. Владимир Драчев запретил нашим спортсменам общаться с полицией без адвоката. Тот также должен приехать в расположение сборной и помочь команде разобраться с нападками местных властей.

Российских биатлонистов, тренеров и врачей обвиняют в использовании допинга на чемпионате мира 2017 года, который проходил в Австрии. Как заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства ( WADA), новое расследование связано с делом о коррупции в Международном союзе биатлонистов.

«WADA подтверждает, что события, которые произошли в Хохфильцене, являются продолжением полицейского расследования, начатого в отношении IBU в апреле текущего года», — приводит РИА Новости сообщение WADA.

В списке обвиняемых биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев, экс-тренер российской сборной Александр Касперович и другие.

Под подозрением оказался бывший глава организации Андерс Бессеберг и экс-генсек Николь Реш. Якобы именно они в своей переписке упоминали, что российская команда во время чемпионата использовала насыщение крови кислородом. В российской сборной считают эти обвинения бездоказательными. С 2014 года у российских биатлонистов не было ни одной положительной допинг-пробы. Сотни заборов крови на этих предсезонных сборах тоже были чистыми.

Ранее сообщалось, что расследование против десяти представителей сборной России по биатлону, в числе которых пять спортсменов и бывшие и действующие специалисты команды, ведет прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений.