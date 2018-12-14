Российские знаменитости станут героями комиксов

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила конкурс, в котором художникам и иллюстраторам предлагается изобразить отечественных звезд - актеров, музыкантов, телеведущих или спортсменов - в виде героев комиксов.

Для участия в конкурсе нужно нарисовать небольшую скетч-сцену с выбранным персонажем, после чего опубликовать работу в соцсети с хештегом #VKTalents_Superhero.

Отмечается, что работы принимаются до 21 декабря, а результаты будут объявлены в сообществе «ВКонтакте с авторами» 23 декабря.