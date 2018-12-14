Прокуратура нашла нарушения в деле Кокорина и Мамаева

Прокуратура города Москвы раскрыла новые подробности в расследовании дела российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые уже более двух месяцев находятся под стражей за беспорядки в столичном кафе.

Как выяснилось, в уголовном деле допущены существенные нарушения. На них обратил внимание адвокат Мамаева Игорь Бушманов. Об этом сообщает Р- спорт.

«Тот факт, что прокуратура выявила нарушения в ходе расследования, свидетельствует о том, что нет оснований дальше держать обвиняемых под стражей», - приводит агентство слова адвоката.

По словам Бушманова, следователи не установили доказательства абсолютно всех обстоятельств дела, а медэкспертиза не зафиксировала никаких травм у одного из пострадавших. Речь идет о Сергее Гайсине.

Кроме того, адвокат подчеркнул затянутость расследования. Дело рассматривается уже более двух месяцев, а для такого характера расследований это счиатется исключительной мерой.

Прокуратура уже приняла ходатайство адвоката футболиста. Начальнику ГУ МВД РФ в Москве направлено требование устранить все указанные нарушения.

Ранее сообщалось, что футболисты пробудут в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

В начале октября Кокорин и Мамаев стали зачинщиками драки в одном из кафе Москвы, в результате которой пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Кроме того, футболисты избили водителя сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой.