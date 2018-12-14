ВСУ открыли огонь по югу ДНР

Украинские войска открыли огонь из минометов на Мариупольском направлении. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Известно, что в направлении населенных пунктов Широкино и Саханка выпущено пять мин калибром 120 мм и 10 мин калибром 82 мм. А по Водяному и Ленинскому - пять мин калибром 120 мм.

В ходе обстрела также применялись АГС, РПГ и крупнокалиберные пулеметы.

Также украинские войска нанесли удар по Коминтерново: выпущено 29 гранат из АГС, применено стрелковое оружие, сообщает «Русская весна».