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В Совфеде прокомментировали желание НАТО наблюдать за Азовским морем

Вадим Синицын
05:34 14.12.2018
Представитель Совета Федерации Франц Клинцевич подчеркнул, что Североатлантический альянс может заниматься дистанционным наблюдением за Азовским морем сколько угодно, пока сам находится за пределами этого моря.
В Совфеде прокомментировали желание НАТО наблюдать за Азовским морем

Российская Федерация будет вести противодействие возможному мониторингу со стороны НАТО в Азовском море, применяя все доступные средства. Об этом заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Представитель Совета Федерации подчеркнул, что Североатлантический альянс может заниматься наблюдением за Азовским морем сколько угодно долго. Однако ровно до тех пор, пока само НАТО находятся за пределами этого моря.

«В самом море альянсу делать нечего, и ни о какой его миссии в нем - все равно, с поддержкой или без поддержки президента Украины Петра Порошенко, - не может быть и речи. Россия будет противодействовать этому», - цитирует РИА Новости представителя Совфеда.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс выразил желание оказать Украине «поддержку» на Черном море. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тогда заявил, что присутствие военного блока в этом регионе будет сохранено, и потребовал освободить украинских моряков, которые незаконно пересекли российскую границу на вооруженных катерах ради провокации, в чем сами признались.

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