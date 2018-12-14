В МВД Франции подтвердили ликвидацию страсбургского стрелка

Подозреваемый в массовой стрельбе на Рождественской ярмарке в Страсбурге ликвидирован. Он оказал сопротивление полиции и был убит ответным огнем.

На счету убийцы трое погибших и более десяти раненых. Мужчина и до этого инцидента был известен правоохранительным органам и несколько раз отбывал срок в тюрьме.

Информацию о ликвидации злоумышленника уже донесли до президента страны Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуара Филиппа.

По данным французских СМИ, стрелка зовут Шериф Шекат, ему было 29 лет. Двое суток полиция не могла его найти, однако трое полицейских во время патрулирования увидели схожего с описанием человека. В ходе ареста он оказал сопротивление и был застрелен.

Известно, что подозреваемый в стрельбе суммарно был осужден 27 раз за разного рода преступления в разных странах.