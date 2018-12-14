В ЕС назвали неуместными санкции против РФ из-за инцидента с ВМС Украины

Евросоюз в своем заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введение новых санкций против России. При этом Украина и несколько стран Восточной Европы хотели ужесточить санкционные меры.

В документе отмечается, что Европейский союз «выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией».

При этом лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении экономических санкций против России на полгода из-за «нулевого прогресса» в имплементации минских соглашений, сообщил глава Евросовета Дональд Туск в своем Twitter.

Также стало известно, что Украина вынесет на рассмотрение СНБО предложение о новых антироссийских санкциях сроком на три года.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно вторглись на территорию России с провокационной целью и были задержаны ФСБ РФ. После этого президент Украины Петр Порошенко ввел в некоторых регионах страны военное положение.