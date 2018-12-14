Porshe отзовет несколько сотен авто в России

Росстандарт проинформировал о добровольном отзыве 334 автомобилей Porsche Cayenne (9YA). Программу мероприятий проведет официальный представитель Porshe на российском рынке.

Под действие программы попадут машины, произведенные с августа по октябрь 2018 года, из них 186 автомобилей реализованы с сентября по ноябрь этого года.

Причиной отзыва стали не отвечающие требованиям спецификации замки ремней безопасности заднего правого сиденья. Это может привести к несрабатыванию системы при фронтальном ударе.

Владельцам машин, попадающих под отзыв, придет письмо с информацией о предоставлении машины в дилерский центр для проведения ремонтных работ. Также автолюбители могут не дожидаться звонка или сообщения и самостоятельно отвезти свою машину.

Необходимый ремонт будет произведен бесплатно.