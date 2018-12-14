Эксперты рассказали, как выбрать шампанское к Новому году
Эксперты «Роскачества» рассказали, как выбрать хорошее шампанское к Новому году.
Эксперты считают, что минимальная стоимость хорошего российского шампанского начинается от 300 рублей. Более дешевые варианты являются винными напитками и содержат до 50% ароматизаторов и красителей.
«Самые интересные вина, произведенные классическим методом из российского винограда, начинаются от 1,5 тыс. рублей», — отмечают в «Роскачестве».
В исследовании отмечается, что, например, французское шампанское будет стоить вдвое дороже. Можно найти российский аналог, произведенный классическим методом из отечественного винограда – он обойдется дешевле.
«Температура подачи большинства игристых вин колеблется в диапазоне от 6 до 9 градусов. Для дорогих коллекционных вин, температура может приближаться к верхней границе и даже до 10 градусов. Это позволяет более полно раскрыться сложному аромату», - уточнили эксперты.
Сотрудники «Роскачества» также опровергли мнение о том, что содержание сахара влияет на качество напитка.