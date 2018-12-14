Умер режиссер программы «Время» Владимир Пролетов

Режиссер новостной программы «Время» Владимир Пролетов ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом рассказал заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов.

Коллега ушедшего режиссера отметил, что Пролетов работал в качестве режиссера программы «Время» около тридцати лет. Он добавил, что передача стала единственной записью в трудовой книжке режиссера.

«Монтировал сам, руководил, передавал опыт. Новости на телевидении живут в сумасшедшем ритме. Он диктует: нельзя не успеть к эфиру. И Володя успевал всегда. Даже когда это было невозможно», - рассказал Клейменов.

Передача «Время» является одной из старейших новостных программ в России. Она появилась в 1968 году на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, с 1972 года выходила в эфир каждый день в 21:00 за исключением 31 декабря и 1 января. Сейчас передача принадлежит Первому каналу.