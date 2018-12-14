Посидеть на могилке: в Пскове на остановке вместо лавки установили надгробие XIX века

На остановке общественного транспорта «Летний сад» в Пскове вместо лавки неизвестный установил гранитное надгробие конца XIX века.

«Остановка «Летний сад» приглашает псковичей и гостей города удобно расположиться в ожидании автобуса на гранитном надгробии Александры Кирилловны, умершей в 1881 году в возрасте 49 лет», - сообщается в посте регионального паблика.

Жители возмущены таким казусом, однако, как сообщается в соцсетях, прохожие периодически присаживаются на памятник в ожидании автобуса или во время перекуса.

В Пскове такое случается не в первый раз – ранее надгробия из гранита неизвестные разместили на бордюрах в районе «Ракета».