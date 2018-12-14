В России задержали подозреваемых в финансировании ИГИЛ*

ФСБ России совместно со Следственным комитетом и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ провели спецоперацию по прекращению деятельности преступной группировки, которая вела деятельность под видом благотворительного фонда.

Фактически членами банды оказались финансовые снабженцы запрещенных в России террористических группировок «Джебхат Ан-Нусра» и ИГИЛ. В результате в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии задержаны семь человек.

Организатором псевдо благотворительного фонда оказался террорист Абу Умар Саситлинский, которого объявили в международный розыск. Злоумышленники вели сборы на якобы строительство мечетей и поддержку малоимущих мусульман. На деле деньги обналичивались и передавались в Сирию для финансирования террористов.

При обыске в четырех субъектах РФ у задержанных были обнаружены экстремистская литература, множество сим- и банковских карт, инструкции для приобретения экипировки.

Следствие проводит проверку на причастность задержанных к подготовке террактов.

*ИГИЛ, «Джебхат Ан-Нусра» - запрещенные в РФ террористические группировки.