Корона звезды: зонд Parker сделал самое близкое фото Солнца

Исследовательский космический зонд Parker Solar Probe, запущенный NASA 12 августа, во время очередного облета Солнца сделал снимок объекта с расстояния в 27 миллионов километров от звезды.

Основная миссия зонда заключается в максимальном приближении к Солнцу и касании его огненной короны. Этот аппарат оснащен защитным экраном, который не дает ему расплавиться в условиях экстремально высокой температуры, превышающей тысячу градусов.

По прогнозам ученых Parker Solar Probe в ближайшие семь лет должен оказаться в 6,16 миллионов километров от Солнца – это максимальная точка сближения.

Стоит отметить, что внешняя атмосфера Солнца во много раз горячее, чем поверхность звезды и ученые пока не выяснили, из-за чего это происходит. Parker Solar Probe попытается раскрыть эту тайну, преодолев солнечную корону и собрав ее частички для изучения, после чего он пролетит через магнитные и электрические поля звезды.