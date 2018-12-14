Кира Найтли стала офицером Ордена Британской империи

Английская актриса Кира Найтли получила поощрение от королевской семьи за свою службу в сфере драматического искусства. Ей были вручены знаки отличия офицера Ордена Британской империи.

Как сообщили в официальных сетях королевской семьи, Найтли заслужила не только своими актерскими талантами, но трудами на ниве благотворительности. Актриса известна участием в благотворительных миссиях по всему миру, в том числе в сложных регионах Африки.

«Актерская карьера Киры длится уже два десятилетия, и она успела поработать со многими благотворительными организациями, включая WaterAidUK and Oxfam», - говорится в поздравлении Букингемского дворца.

Вручение от имени королевы Великобритании проводил принц Чарльз. Помимо Киры Найтли, в ходе церемонии представители английской монархии одарили орденами других деятелей культуры, в том числе женщину-рэпера, известную под псевдонимом «Миссис Динамит».