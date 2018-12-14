Власти Киева снесут памятник Суворову

На Украине собираются демонтировать памятнику полководцу Александру Суворову в Киеве. Об этом заявил вице-премьер страны Вячеслав Кирилленко.

Памятник военачальнику находится перед бывшим Суворовским училищем в Киеве, которое новая власть ранее переименовала в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Ранее монумент должен был попасть в специальный реестр культурного наследия страны.

Однако теперь Департамент охраны культурного наследия Киева отказался вносить памятник Суворову в соответствующий список. Об этом попросил нынешний глава учебного заведения Игорь Гордийчук.

«Консультативная рада при Департаменте культурного просвещения Киевской городской администрации сегодня поддержала обращения Героя Украины генерала Игорю Гордийчука, о незанесении памятника Суворову в реестр. Это значит, что после окончательно решения министерства культуры он будет демонтирован», - написал Кирилленко в Twitter.

Так называемая «декоммунизация», которая в реальности затрагивает не только советские, но и любые российские символы, на Украине не впервые приобретает странные формы. Например, ранее снесенный в украинском поселке Марковка памятник Ленину заменили на статую Чипполино, поскольку край славится своим луком.