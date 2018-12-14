В новом году может подорожать шампанское

В 2019 году минимальная розничная цена бутылки шампанского 0,75 л может увеличиться до 202 рублей. Такой прогноз дали в Ассоциации производителей игристых вин. Сумма названа в том числе с учетом роста НДС.

Данные расчеты уже направлены в Министерство финансов. В ведомстве планируют рассмотреть возможность изменения цен, сообщают «Известия».

По мнению экспертов, минимальная стоимость игристого напитка не должна превышать 180 рублей.

В декабре этого года средняя розничная цена на территории России составила 511 рублей за бутылку.