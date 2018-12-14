Боевая подготовка ВС РФ: Минобороны показало инфографику с итогами года

По результатам 2018 учебного года подведены итоги мероприятий боевой подготовки, проведенных Вооруженными силами России. Министерство обороны РФ опубликовало инфографику, посвященную количественным показателям работы разных видов войск.

В Западном военном округе зафиксировано более 37 тысяч часов общего налета авиации, такой же результат показали пилоты в Южном военном округе. В Центральном военном округе общий налет составил более 26 тысяч часов, в Восточном – более 38-ми.

На Северном флоте проведено более 3,5 тысяч мероприятий боевой подготовки, а также более полутора тысяч боевых упражнений с применением оружия. Морской авиацией и ПВО флота осуществлено более 1,6 тысяч боевого применения оружия и техники, проведено 148 зачетных учений и выполнено 260 курсовых и противолодочных задач.