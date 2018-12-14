Скандал на «Мисс Вселенная»: американку обвинили в ксенофобии

Участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» от США Сара Саммерс выложила в Сеть ролик, на котором она обсуждает «плохой английский» девушек из Камбоджи и Вьетнама вместе с соперницами из Австралии и Колумбии.

На одном из видео Саммерс посмеивается над «Мисс Камбоджа», говоря, что девушка не знает английский, а на конкурсе никто не знает ее языка.

В другом ролике американка обсуждает участницу из Вьетнама, которая «делает вид, что хорошо знает английский, однако во время разговора лишь молчит и улыбается».

В Сети такие выходки Саммерс вызвали бурную реакцию пользователей. Многие считают, что это проявление глупости, другие напомнили, что «Мисс Вселенная» - конкурс красоты, а не устной речи, отмечая, что девушка красива лишь снаружи.

В аккаунте Diet Prada назвали такую снисходительную и нетолерантную интонацию проявлением ксенофобии.

Один из пользователей предложил выгнать девушек из США, Колумбии и Австралии с конкурса, отметив красоту участниц из Вьетнама и Камбоджи.

Напомним, 10 декабря состоялся этап конкурса «Мисс Вселенная» в Таиланде. Участницы показывали свои национальные костюмы, пишет Fox News.