Путин открыл Год театра в России
Следующий 2019-й год станет в России Годом театра. Об этом в торжественной обстановке объявил президент РФ Владимир Путин, выступая в старейшем драматическом театре страны имени Федора Волкова в Ярославле.
Перед открытием президент в неформальной обстановке пообщался с художественными руководителями главных театров России. Представители театральной среды изложили свое видение существующих в этой сфере проблем – в частности, отметили сложные законы и низкие доходы.
Президент отметил, что очень рассчитывает на толчок в развитии театрального дела, который может придать тематический год. По мнению Путина, что он должен помочь укрепить позиции деятелям театра и дать им возможность заявить о своем искусстве во всем мире.
Владимир Путин также добавил, что театр является уникальным искусством, несмотря на множество современных развлечений, поскольку воздействует на зрителя многогранно.
«Этим многогранным искусством в совершенстве владеют наши мастера - наши артисты, режиссеры, постановщики», - заключил президент России.