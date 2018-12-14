Путин открыл Год театра в России

Следующий 2019-й год станет в России Годом театра. Об этом в торжественной обстановке объявил президент РФ Владимир Путин, выступая в старейшем драматическом театре страны имени Федора Волкова в Ярославле.

Перед открытием президент в неформальной обстановке пообщался с художественными руководителями главных театров России. Представители театральной среды изложили свое видение существующих в этой сфере проблем – в частности, отметили сложные законы и низкие доходы.

Президент отметил, что очень рассчитывает на толчок в развитии театрального дела, который может придать тематический год. По мнению Путина, что он должен помочь укрепить позиции деятелям театра и дать им возможность заявить о своем искусстве во всем мире.

Владимир Путин также добавил, что театр является уникальным искусством, несмотря на множество современных развлечений, поскольку воздействует на зрителя многогранно.