В России появилось анонимное приложение FaceCat

Бывший разработчик социальной сети «ВКонтакте», а также создатель Vinci и Snapster Олег Илларионов запустил новое мобильное приложение для общения FaceCat. По его словам, оно полностью анонимно и безопасно для высказывания своих мыслей.

Илларионов считает, что современные мессенджеры и соцсети не позволяют свободно общаться и высказывать свое мнение из-за возможного уголовного преследования, поэтому у него возникла мысль создать новую систему для коммуникации.

Пользователи могут создавать посты, общаться и комментировать чужие записи без привязки аккаунта к личности. Приложение не хранит в своей базе данные о людях и даже удаляет номер мобильного после регистрации, используя для авторизации специальные хэш-функции, сообщает «360».

Аватар также не выдаст пользователя – нейросеть сама подбирает под человека виртуальную визуализированную модель. Однако при желании люди могут добавить реальную информацию о себе.