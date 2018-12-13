Гитарист Виктор Зинчук попал в больницу после ДТП

Известный гитарист Виктор Зинчук попал в дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье. Авария произошла в Пушкинском районе.

В ДТП столкнулись два легковых автомобиля – Audi и «ВАЗ». Зинчук находился на пассажирском сидении иномарки, он получил травму и был госпитализирован.

«Около 18:00 на 8-м километре Красноармейского шоссе в Пушкинском районе автомобиль "ВАЗ" выехал со второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с Audi A3. В результате ДТП был госпитализирован пассажир иномарки», - сообщили в подмосковном главке МВД РФ.

Однако, по данным СМИ, гитарист получил легкую травму. В данный момент врачи решают вопрос о его выписке, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере здравоохранения.

Виктор Зинчук является рекордсменом «Книги рекордов Гиннеса», где он признан самым техничным гитаристом в мире. Он также известен победами на многочисленных конкурсах, является авторитетом в среде гитарной музыки и обладает званием заслуженного артиста России.