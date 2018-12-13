СМИ: подозреваемый в стрельбе в Страсбурге ликвидирован

Шериф Шекатт, который подозревается в массовом нападении на посетителей традиционной Рождественской ярмарки в Страсбурге, ликвидирован французской полицией в четверг вечером. Об этом сообщается на странице Franceinfo в Twitter.

Напомним, в результате массовой стрельбы на ярмарке в Страсбурге погибли три человека, 12 получили ранения. Ранее стала известна личность стрелка – им оказался 29-летний мужчина, который давно находился в картотеке Главного управления внутренней безопасности.

Стрельба состояла из трех «эпизодов»: на пересечении улиц Гранд-Аркад и Доминикан, на улице Орфевр и на пересечении Гран и Савон.