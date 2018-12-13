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Умер один из создателей системы ПРО Москвы

Дарья Муромова
23:32 13.12.2018
Конструктор Виктор Слока умер на 87-м году жизни.
Умер один из создателей системы ПРО Москвы
Фото: rti-mints.ru

В Москве скончался генеральный конструктор Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца, доктор технических наук Виктор Слока. Ему было 86 лет.

«Виктор Карлович Слока – личность исторического, мирового масштаба. Создатель уникальных радиоинформационных комплексов и радиолокационных станций, в том числе крупнейшей в мировой практике многофункциональной РЛС «Дон-2Н» – сердца системы противоракетной обороны А-135, защищающей Центральный промышленный район и Москву», - сообщается к некрологе на сайте концерна «Радиотехнические и Информационные системы».

Отмечается, что всю жизнь Слока посвятил своему родному Радиотехническому институту. Он был удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при испытаниях «Дон-2Н». Также Виктор Слока занимался научной деятельностью – он опубликовал более 120 статей и других трудов, в которых описывал процессы сложных радиолокационных сигналов.

Виктор Карлович, как упоминается на сайте компании, был настоящим лидером, умел решать любые проблемы, создавал творческую атмосферу на непростой технической работе, был грамотным руководителем, наставником и высококлассным профессионалом.

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