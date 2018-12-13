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В Египте нашли огромное кладбище времен Тутанхамона

Василиса Морозова
22:56 13.12.2018
Погребально-храмовый комплекс обнаружили археологи на юге Египта. По словам ученых, на территории кладбища были захоронены современники Тутанхамона.
В Египте нашли огромное кладбище времен Тутанхамона
Фото: Ministry of Antiquities

Египетские ученые обнаружили на юге страны огромное кладбище, которое осталось не разграблено расхитителями гробниц.

Как сообщает Министерство по делам древностей Египта, оказалось на территории кладбища было захоронено более 50 современников Тутанхамона, а также других фараонов 18 династии.

Руководитель шведской археологической миссии в Египте Мария Нильссон рассказала, что на этом месте был захоронены минимум три поколения людей, которые жили между правлениями Тутмоса II и Аменхотепа II. Археологи обнаружили около 60 останков, среди которых треть оказалась детьми. По ее словам, это самое крупное захоронение, которое пришлось найти ее миссии.

Отмечается, что погребально-храмовый комплекс в Гебель-эс-Сисила был построен рядом с городом Бехдет, столицей Южного Царства – во времена фараонов 18 династии Древнего Египта. В Бехдете египтяне добывали песчаник, которые потом направляли по Нилу в Луксор и Фивы для строительства храмов и гробниц.

Глава Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа аль-Вазири отметил, что расхитители гробниц, по всей видимости, пытались проникнуть в гробницы, из-за чего они оказались частично затоплены водой и засыпаны песком. Однако большая часть захоронения сохранилась: саркофаги и останки десятков египтян и украшения.

По словам Нильссон, данные раскопки помогут понять, как жили египтяне данного региона во времена Нового Царства. Археологам еще предстоит постепенно извлечь оставшиеся в гробнице артефакты и изучить их.

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