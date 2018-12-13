Центризбирком Украины прекратил сотрудничество с ЦИК России

Центральная избирательная комиссия Украины заявила о том, что прекращает сотрудничество с Центризбиркомом России. Протокол о сотрудничестве между ЦИК двух государств действовал с 24 февраля 2000 года.

Однако теперь он больше не имеет силы в связи с прекращением действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Таким образом, ЦИК Украины освобождается от своих обязательств, передает ТАСС.

Договор о дружбе между Украиной и Россией был подписан в 1997 году между тогдашними президентами стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Он вступил в силу в апреле 1999 года. Однако 12 декабря 2018 года нынешний президент Украины Петр Порошенко после поддержки депутатов Верховной рады подписал указ о прекращении действий договора.