Боевики из Идлибской зоне деэскалации обстреляли населенные пункты в Сирии

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джубб-Эз-Зарур (четырежды), Сафсафа (трижды), Икко (дважды), Бшарфа, Дарх-Абу-Асад и Бейт-Зиван провинции Латакия, Телль-Баззам (дважды) и Корназ провинции Хама, а также населенного пункта Мгарет-Марза провинции Алеппо, района Суккари (дважды) и северо-западной окраины города Алеппо», - заявил Соломатин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

«В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни», - добавил генерал-лейтенант.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Калъа провинции Латакия, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2015 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3164,3 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики от 9 октября 2018 г. власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 12 декабря 2018 г. амнистировано 16 829 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 13 декабря 2018 г. восстановлено 30 841 жилых домов, 712 образовательных и 118 медицинских учреждений. Отремонтировано 934 км автомобильных дорог.