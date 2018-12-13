В Госдуме оценили перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток

Депутат Государственной Думы Михаил Емельянов отметил важность указа Владимира Путина о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

По словам Емельянова, данное решение находится в логике той политики, которую государство реализует на Дальнем Востоке.

«Именно Владивосток и Приморье в целом избраны приоритетным регионом. Владивосток сделали свободным главным экспортным портом», - заявил Емельянов в разговоре с RT.

Как отметил депутат, Владивосток еще будет развиваться, а звание столицы региона, безусловно, укрепит позиции города и его лидирующее положение в экономике Дальнего Востока.

Напомним, с сегодняшнего дня, 13 декабря, Владивосток официально стал центром Дальневосточного федерального округа (ДВФО). Соответствующий указ президента РФ опубликован на сайте Кремля.