Названа дата представления Украине томоса об автокефалии

Константинополь предоставит Украине томос об автокефалии в канун православного Рождества, то есть 6 января 2019 года. Об этом заявил спикер неканонического Киевского патриархата Евстратий (Зоря), сообщает «Общественное ТВ».

По его словам, это случится в Константинополе после совместной божественной литургии Вселенского патриарха и предстоятеля «новой церкви» Украины.

«Томос Вселенского патриарха должен быть вручен предстоятелю (новой церкви на Украине) 6 января», - отметил Зоря.

Предполагается, что на «Объединительном соборе» 15 декабря в Киеве будет выбран предстоятель «новой украинской церкви». Как сказал архиепископ, УПЦ КП уже выбрала кандидатуру на этот пост, однако имя претендента он назвать отказался. По его словам, участники собора определят трех главных претендентов, затем архиереи выберут одного. При этом голосование будет тайным.

Как отмечает «BBC Украина», будущую новую церковь Украины возглавит митрополит. В связи с этим местные СМИ предполагают, что самым вероятным претендентом на пост предстоятеля является митрополит Епифаний (Думенко).

Ранее сообщалось, что архиереи канонической Украинской православной церкви не приняли приглашения Константинополя на так называемый «Объединительный собор» и отослали их обратно, в Стамбул.