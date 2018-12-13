Евросоюз снова продлил санкции в отношении России

Санкции Евросоюза в отношении России продлены еще на полгода. Об этом решении лидеры стран договорились на саммите в Брюсселе.

Основным мотивом продления санкций называется отсутствие прогресса в реализации минских соглашений.

«ЕС единогласно выступил за продление экономических санкций против России из-за нулевого прогресса в имплементации минских договоренностей», - сообщил глава Евросоюза Дональд Туск в своем Twitter.

Напомним, вопрос продления санкций страны ЕС изначально связывали напрямую с ходом выполнения минских соглашений. Каждые полгода, начиная с 2014 года, в Европе заслушивают доклад об этом и принимают решение о продлении ограничительных мер еще на шесть месяцев. Срок текущих санкций истекает 31 января 2019 года.

Накануне нынешнего саммита ЕС канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет выступать за продление антироссийских санкций. Меркель выразила «обеспокоенность» действиями РФ, «не приемля фактические претензии России на Азовское море».