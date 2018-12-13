Россия начнет переход на цифровое телевидение с февраля 2019 года

Для перехода на цифровое вещание, первый этап которого начнется в РФ в феврале 2019 года, россиянам потребуется приобрести до пяти миллионов адаптеров. Как сообщили в Минпромторге, российские производители готовы обеспечить столь серьезный объем. А для того, чтобы не возникло ажиотажного спроса на приставки и соблазна завысить на них цены, будет учтен опыт Тверской области, где «цифру» уже включили.

«Несмотря на то, что региональные власти провели большую разъяснительную работу, и заранее предупредили всех, кому необходимо приобрести такие адаптеры, население этим озаботилось только тогда, когда увидело, что экран черный и указан телефон горячей линии. Там был номер, куда обратиться и что с этим делать. Соответственно, мы учли на будущее все недостатки, которые были выявлены в рамках этого перехода в Тверской области. Потому что вы знаете, что с 11 февраля переход будет по всей России осуществляться», - рассказал «Звезде» заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Включение цифрового вещания по всей стране будет осуществляться в три этапа. 11 февраля цифру включат в семи регионах. На втором этапе - с 15 апреля - цифровое ТВ появится еще в 19 субъектах России. А в начале июня «цифра» войдет в каждый дом: россияне получат 20 бесплатных каналов высокого качества.