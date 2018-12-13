Водитель специально не пропустил скорую в центре Москвы: видео

В районе Москва-сити на Третьем транспортном кольце автомобиль Mazda не пропустил спешащую в больницу бригаду скорой помощи.

Видеозапись с места происшествия опубликована в Сети. Автор ролика пишет, что инцидент произошел 11 декабря.

«Водитель Mazda не пропустил бригаду СМП, которая спешила в стационар с тяжело больным пациентом. Что это? Глупость? Хамство?», - отметил автор видео.

На кадрах слышно, что карета скорой помощи использовала звуковые сигналы, а медики даже обратились к автолюбителю по громкоговорителю, чтобы он уступил дорогу спецтранспорту. Однако водитель не только не отреагировал, но и в какой-то момент специально остановился и включил «аварийку», полностью заблокировав проезд скорой.