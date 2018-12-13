Харьковская область лишила русский язык статуса регионального

Депутаты Харьковского областного совета проголосовали за отмену решения о наделении русского языка статусом регионального. Данная мера была принята на основании статей 43 и 59 закона Украины «О местном самоуправлении на Украине» и в связи с изменениями в действующем законодательстве страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ облсовета.

Русский язык был признан региональным в Харьковской области в 2012 году. Таким образом жители области могли законно использовать его в официальных документах, для получения образования, а также в сфере культуры.

Одним из первых законов, который приняли на Украине в 2014 году после госпереворота, стал документ об упразднении положения о региональных языках.