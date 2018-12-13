Миллионы дизлайков: на YouTube выложили самое ненавистное видео

На YouTube появился ролик Rewind 2018 об итогах уходящего года. Видеохостинг собрал в нем наиболее известных видеоблогеров, которые продемонстрировали главные тренды уходящего года.

За неделю его посмотрели более 120 млн человек, из которых он понравился лишь 2,1 млн. Кнопку «не нравится» нажало более 10 млн пользователей.

Зрители оказались недовольны подборкой так называемых «звезд» Сети, в которые попали PewDiePie, братья Джейк и Логан Пол, PewDiePie, а также актер Уилл Смитт и другие.

Таким образом, опубликованный 6 декабря ролик побил антирекорд поп-певца Джастина Бибера.